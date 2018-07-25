16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,9235   EUR  73,5261  

Определены главные даты выборов губернатора Тюменской области

9 сентября 2018 года югорчане смогут выразить свою гражданскую позицию на выборах руководителя Тюменской области. Нам вместе предстоит сделать важный выбор, поддержать кандидата, который будет работать на благо жителей всего сложнопостроенного региона. Представляем вам главные даты важнейших выборов сентября 2018 года.

Между Югрой и Тюменью тесные связи, и они гораздо шире, чем программа «Сотрудничество». Кстати, это основа наших отношений, которые строятся на единстве взглядов, желании сделать жизнь жителей еще лучше. Что касается выбора, будь то поддержка кандидата в депутаты или высшего должностного лица области, то мы голосуем за того человека, который будет в полном объеме отстаивать наши интересы. Так уж повелось, что мы всегда доверяем выполнение наказов самому достойному кандидату, профессионалу, проверенному временем, с безупречной репутацией.

Выдвижение и регистрация

Первый и важный рубеж в выборном процессе начался 8 июня. Выдвижение кандидатов на должность губернатора Тюменской области региональными отделениями политических партий по срокам заканчивается 30 июля 2018 года.

Со дня выдвижения кандидатам необходимо пройти так называемый «муниципальный фильтр». Эта законодательная новела или обязательное условие появилось не так давно. Ее суть - получение поддержки со стороны народных избранников. Сбор подписей ведется среди депутатов представительных органов. В частности, для автономного округа, это могут быть депутаты окружной думы.

Затем не позднее 30 июля 2018 года для последующей регистрации кандидат должен представить документы в Избирательную комиссию Тюменской области. В течение 10 дней с момента подачи необходимых документов принимается решение о регистрации кандидата или об отказе. Причем максимальный срок в вынесении «вердикта» - 9 августа 2018 года.

Информирование избирателей и предвыборная агитация

Для каждого кандидата, который согласно букве закона, обладает этим статусом вступает в период агитации. Заручится поддержкой избирателей, безусловно, сложнее тем, кто не подтверждает слова реальными поступками, мнениями представителей общественности.

Официально агитационный период начинается с момента выдвижения кандидата до ноля часов 8 сентября 2018 года. Здесь очень важно соблюдение всех установленных законном сроков и ограничений, в том числе и порядка проведения агитации, иначе кандидат по решению соответствующих компетентных органов может просто выбыть из выборов.

Итак, предвыборная агитация на телевизионных экранах и периодических печатных СМИ начинается 11 августа и прекращается в ноль часов 8 сентября 2018 года. Причем, установлен полный запрет на использование результатов опросов общественного мнения с 4 сентября по 9 сентября 2018 года.

День выборов и победа самого достойного

Не позднее 29 августа 2018 года жителей, обладающих активным избирательным правом оповестят о дне, времени и местах голосования. При этом отметим, что существует возможность досрочного голосования. Оно пройдет в участковых избирательных комиссиях с 29 августа по 8 сентября 2018 года.

Важнейшие выборы главы области состоятся 9 сентября 2018 года. Все избирательные участки начнут работать с 08:00 до 20:00 часов по местному времени. Полноценные итоги голосования на всех трех территориях подведут не позднее 11 сентября 2018 года. Определение результатов выборов главы Тюменской области, состоится не позднее 24 сентября текущего года.

Выборы руководителя областной исполнительной власти проходят во всех трех субъектах – Тюмени, Югре и Ямале. С точки зрения гражданской ответственности мы должны сознательно подойти к этому выбору. От нашей позиции, во многом, будет зависеть дальнейшее развитие, всех трех регионов Тюменской области.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:04, просмотров: 86, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Вторые в мире, первые в стране

Вторые в мире, первые в стране
Нейрохирурги Тюмени провели операцию еще нерожденному ребенку
Редакция СИА-ПРЕСС 24 июля в 18:31
384 0
Сергей Алексашенко: «Все, что написано в новом майском указе – это освоение бюджетных денег в большом количестве»

Сергей Алексашенко: «Все, что написано в новом майском указе – это освоение бюджетных денег в большом количестве»
Вторая часть большого интервью siapress.ru с бывшим заместителем министра финансов и первым заместителем председателя Центробанка России о повышении НДС, странных действиях Росстата и необходимости политической реформы в России
Артем Мазнев 24 июля в 12:04
1002 2
Статья дня. Пока он воевал

Статья дня. Пока он воевал
Путин лез в выборы на Западе, прыскал британскому льву на морду духами «Новичок», всё отрицал, получал санкции. Хитробатька ковал в своей стране экономику, сидел тихо, как мышь. Молодец. Отлично.
Telegram-канал "СерпомПо" 24 июля в 11:10
635 5
Аннексированная политика

Аннексированная политика
Почему Наталья Поклонская голосовала против пенсионной реформы
Андрей Перцев 22 июля в 17:01
1261 2
​Олигархам — офшоры, народу — отобранные пенсии

​Олигархам — офшоры, народу — отобранные пенсии
Хоть законопроект и принят в первом чтении, но на него может быть наложено вето. Все зависит от реакции граждан страны
Олег Смолин, депутат Госдумы 21 июля в 16:05
12035 11
Тополиный бунт

Тополиный бунт
В соцсетях активно обсуждают петицию о запрете высадки тополя в населенных пунктах
Юлия Латипова 20 июля в 14:27
866 7
​Сургутяне становятся учредителями московских фирм без своего ведома

​Сургутяне становятся учредителями московских фирм без своего ведома
Как проверить, и что делать, если вы тоже стали жертвой мошенников?
Лилия Сулейманова 20 июля в 12:42
795 0
Какие уж тут пенсии?

Какие уж тут пенсии?
Григорий Явлинский предложил депутатам, голосовавшим против повышения пенсионного возраста, отказаться от своих мандатов
Григорий Явлинский, политик 20 июля в 11:49
45826 21
Маневры на войне с собой

Маневры на войне с собой
Капля камень точит. Благодаря капле под названием «пенсионный маневр» инфантильных подданных в моей стране станет меньше, а самостоятельных (хотя и злых) граждан — больше
Станислав Кучер, главный редактор проекта "Сноб" 20 июля в 10:13
868 2
«Все дело «Седьмой Студии» — фарс, абсурд и беззаконие»

«Все дело «Седьмой Студии» — фарс, абсурд и беззаконие»
Речь Кирилла Серебренникова на заседании Басманного суда 18 июля
Кирилл Серебренников, режиссер 19 июля в 19:06
861 1
​Россия живет полной жизнью

​Россия живет полной жизнью
Почти четверть населения страны страдает от избыточного веса
Анастасия Якупова 19 июля в 18:41
758 0
​Сверло эпохи неолита: Сургутский краеведческий музей покажет, как бурили задолго до нашей эры

​Сверло эпохи неолита: Сургутский краеведческий музей покажет, как бурили задолго до нашей эры
Юлия Латипова 19 июля в 15:59
699 0
​Сургутская вокалистка Алёна Поль совместно с музыкантами ASK Trio отправятся в большой гастрольный тур по всей России

​Сургутская вокалистка Алёна Поль совместно с музыкантами ASK Trio отправятся в большой гастрольный тур по всей России
Надежда Макаренко 19 июля в 12:41
477 4
​«Надеемся, что Год театра не заставит нас вздыхать...»

​«Надеемся, что Год театра не заставит нас вздыхать...»
Представитель СМДТ рассказал о планах на следующий творческий сезон
Надежда Макаренко 19 июля в 10:00
410 0
Как до пенсии пешком

Как до пенсии пешком

Журналист Ростислав Журавлев совершил пешее путешествие из Тюмени в Екатеринбург, чтобы выразить протест новой пенсионной реформе
Владимир Куранян 19 июля в 08:50
550 0
Сергей Алексашенко: «Начинать повышение пенсионного возраста через полгода – это издевательство над населением России»

Сергей Алексашенко: «Начинать повышение пенсионного возраста через полгода – это издевательство над населением России»
Интервью с заместителем министра финансов и первым заместителем председателя Центробанка России в 1995—1998 годах о фискальных упражнениях правительства, сокращении рабочей силы и идеальной пенсионной реформе
Артем Мазнев 18 июля в 22:52
26452 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика