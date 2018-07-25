Определены главные даты выборов губернатора Тюменской области

9 сентября 2018 года югорчане смогут выразить свою гражданскую позицию на выборах руководителя Тюменской области. Нам вместе предстоит сделать важный выбор, поддержать кандидата, который будет работать на благо жителей всего сложнопостроенного региона. Представляем вам главные даты важнейших выборов сентября 2018 года.

Между Югрой и Тюменью тесные связи, и они гораздо шире, чем программа «Сотрудничество». Кстати, это основа наших отношений, которые строятся на единстве взглядов, желании сделать жизнь жителей еще лучше. Что касается выбора, будь то поддержка кандидата в депутаты или высшего должностного лица области, то мы голосуем за того человека, который будет в полном объеме отстаивать наши интересы. Так уж повелось, что мы всегда доверяем выполнение наказов самому достойному кандидату, профессионалу, проверенному временем, с безупречной репутацией.

Выдвижение и регистрация

Первый и важный рубеж в выборном процессе начался 8 июня. Выдвижение кандидатов на должность губернатора Тюменской области региональными отделениями политических партий по срокам заканчивается 30 июля 2018 года.

Со дня выдвижения кандидатам необходимо пройти так называемый «муниципальный фильтр». Эта законодательная новела или обязательное условие появилось не так давно. Ее суть - получение поддержки со стороны народных избранников. Сбор подписей ведется среди депутатов представительных органов. В частности, для автономного округа, это могут быть депутаты окружной думы.

Затем не позднее 30 июля 2018 года для последующей регистрации кандидат должен представить документы в Избирательную комиссию Тюменской области. В течение 10 дней с момента подачи необходимых документов принимается решение о регистрации кандидата или об отказе. Причем максимальный срок в вынесении «вердикта» - 9 августа 2018 года.

Информирование избирателей и предвыборная агитация

Для каждого кандидата, который согласно букве закона, обладает этим статусом вступает в период агитации. Заручится поддержкой избирателей, безусловно, сложнее тем, кто не подтверждает слова реальными поступками, мнениями представителей общественности.

Официально агитационный период начинается с момента выдвижения кандидата до ноля часов 8 сентября 2018 года. Здесь очень важно соблюдение всех установленных законном сроков и ограничений, в том числе и порядка проведения агитации, иначе кандидат по решению соответствующих компетентных органов может просто выбыть из выборов.

Итак, предвыборная агитация на телевизионных экранах и периодических печатных СМИ начинается 11 августа и прекращается в ноль часов 8 сентября 2018 года. Причем, установлен полный запрет на использование результатов опросов общественного мнения с 4 сентября по 9 сентября 2018 года.

День выборов и победа самого достойного

Не позднее 29 августа 2018 года жителей, обладающих активным избирательным правом оповестят о дне, времени и местах голосования. При этом отметим, что существует возможность досрочного голосования. Оно пройдет в участковых избирательных комиссиях с 29 августа по 8 сентября 2018 года.

Важнейшие выборы главы области состоятся 9 сентября 2018 года. Все избирательные участки начнут работать с 08:00 до 20:00 часов по местному времени. Полноценные итоги голосования на всех трех территориях подведут не позднее 11 сентября 2018 года. Определение результатов выборов главы Тюменской области, состоится не позднее 24 сентября текущего года.

Выборы руководителя областной исполнительной власти проходят во всех трех субъектах – Тюмени, Югре и Ямале. С точки зрения гражданской ответственности мы должны сознательно подойти к этому выбору. От нашей позиции, во многом, будет зависеть дальнейшее развитие, всех трех регионов Тюменской области.