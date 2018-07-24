Минобороны не станет отбирать машины у россиян

В России не будут отбирать автомобили у граждан и организаций автомобилей в случае войны. Поправки в законодательстве о постановке транспортных средств на воинский учет не предусматривают изъятия, сообщает Lenta.ruсо ссылкой на заявление Минобороны.

«Проект приказа уточняет лишь порядок учета в перечень транспортных средств, который ведется в военных комиссариатах», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что армия обладает достаточным количеством автомобильного транспорта, а привлечение для нужд обороны машин, принадлежащих гражданам и организациям, возможно только в исключительных случаях.

О планах Минобороны по изменению перечня автомобильной техники, которая может быть передана армии в случае введения военного положения, 24 июля написала газета «Известия». Ссылаясь на проект о внесении изменений в приказ министра обороны №151, издание сообщило, что документ предусматривает постановку на учет всех гражданских легковых автомобилей. В то же время эксперты высказали мнение, что легковой транспорт военным вряд ли понадобится.