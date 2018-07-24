​В Греции из-за пожара погибли 60 человек

Из-за пожаров в пригородах Афин погибло 60 человек, пишет BBC News со ссылкой на греческие власти. Местные чиновники заявили, что число пострадавших достигло 150.

Сотни пожарных пытаются с правится с огнем в окрестностях греческой столицы. «Мы сделаем все возможное, чтобы взять огонь под контроль», - заявил греческий премьер-министр Алекс Ципрас.

Ранее сообщалось о том, что из-за сильных лесных пожаров многим жителям пригородов Афин пришлось эвакуироваться.