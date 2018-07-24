​Депутаты приняли закон, направленный на усовершенствование антикоррупции

Депутаты Госдумы приняли закон, внесенный президентом России Владимиром Путиным, направленный на усовершенствование антикоррупционного законодательства.

Согласно новому закону руководители госкорпораций смогут получать справки по счетам физических и юридических лиц для проверки достоверности сведений о доходах и расходах для противодействия коррупционным нарушениям.

«Закон содержит и иные предложения, которые также направлены и на профилактику коррупционных правонарушений, и на то, чтобы сделать коррупционную модель поведения любого чиновника, прежде всего, материально для него невыгодной», — пояснил Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Предусматривается возможность контроля расходов лиц, уволенных с должностей, замещение которых предполагает обязательное декларирование доходов и расходов.

Кроме того, с коррупционеров смогут взыскивать денежный эквивалент стоимости имущества, если обращение такого имущества в доход государства невозможно.