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Министерство здравоохранения РФ одобрило достижения тюменских медиков

Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Краевой
Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Краевой

Тюменскую область посетил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Краевой в рамках коллегии Росздравнадзора России.

Ревизору показали самые яркие технологические достижения в трех учреждениях здравоохранения: поликлинике, высокотехнологичном центре, занимающемся радиологией, и в сосудистом центре на базе Первой областной клинической больницы.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, в поликлинике Краевой оценил новый формат работы регистратуры и электронные сервисы для пациентов, а также работу кабинетов раннего выявления заболеваний, основной функцией которых является профилактика. Представителю Минздрава продемонстрировали систему электронного мониторинга артериального давления, дистанционной передачи ЭКГ, что особенно актуально для отдаленных районов и ФАПов, и удобство региональной системы контроля «Аналит». С ее помощью руководитель может отслеживать процессы организации оказания медицинской помощи населению, например, доступность записи к врачу, наблюдать за работой специалистов, а также осуществлять менеджмент качества медицинской помощи.

Второй точкой для посещения стал Тюменский радиологический центр – центр ядерной медицины, который по уровню и объему выполняемой работы является третьим учреждением в стране в своем классе.

«Радиофармпрепарат начинают изготавливать в 5 утра, чтобы в 8 утра он уже мог поступить к пациенту – в первую смену. В течение дня мы делаем два синтеза, работаем в две смены – очень мало, кто так работает в России. А вообще у нас даже есть возможность для увеличения объемов: очередности нет никакой на данный момент. Порядка 30% пациентов – это медицинские туристы, в том числе приезжающие из ближнего зарубежья. Активно приезжают жители Казахстана, в прошлом году было порядка 500 пациентов, а также из Киргизии, Армении, Украины - рассказал представителям Минздрава Андрей Кудряков, главный врач МКМЦ «Медицинский город».

Центр рассчитан на ежегодное проведение 12 тысяч консультативных приёмов, 9 тысяч процедур ОФЭКТ-диагностики, 4 тысяч процедур ПЭТ/КТ-диагностики и обеспечение более 700 пациентов радионуклидной терапией в стационаре на 12 койко-местах.

В региональном сосудистом центре на базе областной клинической больницы №1 замминистра продемонстрировали тактику лечения болезни сердечнососудистой системы.

Замминистра отметил, что показатели, которых добился Центр, соблюдаются согласно указу президента, а ряд из них находится на передовых позициях в масштабе Российской Федерации. Сергей Краевой также высоко оценил работу и возможности информационной системы: внедрение в ОКБ № 1 электронной истории болезни пациента, телемедицинской помощи, которые значительно совершенствуют и упрощают процесс оказания медицинской помощи как для врача, так и для пациента.

фото - www.med.cap


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Сегодня в 17:41, просмотров: 159, комментариев: 0


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