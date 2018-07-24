Министерство здравоохранения РФ одобрило достижения тюменских медиков

Тюменскую область посетил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Краевой в рамках коллегии Росздравнадзора России.

Ревизору показали самые яркие технологические достижения в трех учреждениях здравоохранения: поликлинике, высокотехнологичном центре, занимающемся радиологией, и в сосудистом центре на базе Первой областной клинической больницы.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, в поликлинике Краевой оценил новый формат работы регистратуры и электронные сервисы для пациентов, а также работу кабинетов раннего выявления заболеваний, основной функцией которых является профилактика. Представителю Минздрава продемонстрировали систему электронного мониторинга артериального давления, дистанционной передачи ЭКГ, что особенно актуально для отдаленных районов и ФАПов, и удобство региональной системы контроля «Аналит». С ее помощью руководитель может отслеживать процессы организации оказания медицинской помощи населению, например, доступность записи к врачу, наблюдать за работой специалистов, а также осуществлять менеджмент качества медицинской помощи.

Второй точкой для посещения стал Тюменский радиологический центр – центр ядерной медицины, который по уровню и объему выполняемой работы является третьим учреждением в стране в своем классе.

«Радиофармпрепарат начинают изготавливать в 5 утра, чтобы в 8 утра он уже мог поступить к пациенту – в первую смену. В течение дня мы делаем два синтеза, работаем в две смены – очень мало, кто так работает в России. А вообще у нас даже есть возможность для увеличения объемов: очередности нет никакой на данный момент. Порядка 30% пациентов – это медицинские туристы, в том числе приезжающие из ближнего зарубежья. Активно приезжают жители Казахстана, в прошлом году было порядка 500 пациентов, а также из Киргизии, Армении, Украины - рассказал представителям Минздрава Андрей Кудряков, главный врач МКМЦ «Медицинский город».

Центр рассчитан на ежегодное проведение 12 тысяч консультативных приёмов, 9 тысяч процедур ОФЭКТ-диагностики, 4 тысяч процедур ПЭТ/КТ-диагностики и обеспечение более 700 пациентов радионуклидной терапией в стационаре на 12 койко-местах.

В региональном сосудистом центре на базе областной клинической больницы №1 замминистра продемонстрировали тактику лечения болезни сердечнососудистой системы.

Замминистра отметил, что показатели, которых добился Центр, соблюдаются согласно указу президента, а ряд из них находится на передовых позициях в масштабе Российской Федерации. Сергей Краевой также высоко оценил работу и возможности информационной системы: внедрение в ОКБ № 1 электронной истории болезни пациента, телемедицинской помощи, которые значительно совершенствуют и упрощают процесс оказания медицинской помощи как для врача, так и для пациента.

фото - www.med.cap