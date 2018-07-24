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Сургутский район выделит в этом году пять миллионов рублей на поддержку коренных народов Севера

Почти пять миллионов рублей выделено на поддержку коренных и малочисленных народов в Сургутском районе. Об этом рассказали специалисты отдела по недропользованию и работе с коренными малочисленными народами Севера во время пресс-конференции в администрации Сургутского района.

На территории муниципалитета проживает более 3 тысяч представителей коренных и малочисленных народов севера, в последние годы их число остается стабильным. Основная их часть ведет традиционный образ жизни, занимается сбором дикоросов, рыболовством, охотой и оленеводством.

Благодаря ежегодным субсидиям представители коренных народов Севера могут позволить себе увеличить поголовье скота, благоустроить жилье, купить и научиться пользоваться оружием для охоты и технику, в том числе снегоходы. На 2018 год запланированная мера поддержки составляет почти пять миллионов рублей.

Кроме того, сотрудники районной администрации помогают в оказании медицинской помощи, решении конфликтов с нефтяниками, а также межличностные и даже семейные вопросы.

«Разногласия с недропользователями связаны в основном с тем, что коренные жители боятся потерять свои пастбища или другие природные ресурсы. В таких случаях мы приглашаем всех заинтересованных за круглый стол, — пояснил главный специалист отдела по недропользованию и работе с коренными и малочисленными народами Олег Стипанюк. — Однако в наш адрес поступают и предметы личных обсуждений. Например, два брата не могут решить, где лучше поставить охотничий домик. Мы не отказываем в консультациях и помощи».


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Сегодня в 20:10, просмотров: 110, комментариев: 0


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