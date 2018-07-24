В ПАО «Юнипро» обеспокоены решением арбитражного суда

ПАО «Юнипро» выражает крайнюю обеспокоенность тем, что 18 июля 2018 г. Арбитражный суд г. Москвы согласился с обвинениями ФАС России в отношении ПАО «Юнипро» и Системного оператора по антимонопольному делу.

Представляется, что, хотя решение суда касается конкретной аварии на Березовской ГРЭС, в перспективе оно может оказать влияние на всю отрасль. Своим решением суд поддержал произвольную интерпретацию ФАС России норм и правил регулирования электроэнергетики. Эта интерпретация возлагает на субъекты рынка несвойственные им функции и фактически вынуждает их действовать в противоречии с регламентами ОРЭМ. Например, по логике суда, в случае любой аварии Системный оператор обязан выехать на место и провести тестирование оборудования (для чего у Системного оператора просто недостаточно ресурсов), а собственник объекта генерации обязан инициировать обнуление предельного объема мощности. Если решение вступит в силу, всем участникам рынка придется следовать этому прецеденту при любой аварии под угрозой преследования со стороны ФАС России.

Прецедент создания судом нового, не предусмотренного применимым регулированием алгоритма действий в случае аварии на объекте генерации означает, что в будущем регламенты ОРЭМ могут подвергнуться вольной интерпретации и в любой другой, даже не связанной с аварией ситуации.

Огромное беспокойство вызывает тот факт, что результаты данного дела в полной мере совпадают с текущей стратегией Ассоциацией потребителей энергии, целью которой является разрушение механизма ДПМ и, с огромной долей вероятности, будут использованы в их текущей деятельности. Так, претензии одного из активных членов упомянутой Ассоциации – РУСАЛа – о расторжении ДПМ в отношении Березовской ГРЭС со ссылкой на приведенные в решении ФАС России обстоятельства уже направлены в адрес ПАО «Юнипро» и других сторон соответствующих договоров.

Что касается юридической составляющей, текст решения суда мало, чем отличается от позиции Ассоциации потребителей электроэнергии по данному делу. Суд не только не внял ни одному из доводов ПАО «Юнипро» и Системного оператора, но и, в нарушение правил процесса, создал дополнительную аргументацию, основывая свое решение на не соответствующих действительности фактических выводах. Например, суд пришел к абсурдному выводу о том, что восстановительный ремонт оборудования Березовской ГРЭС до сих пор не начат. На самом же деле, с одной стороны, факт проведения в настоящее время такого ремонта не являлся предметом спора, а с другой – противоречит формальной логике и подтверждается материалами дела (в том числе протоколами совещаний с участием Ростехнадзора по ходу ремонтно-восстановительных работ). Точно так же безосновательна точка зрения суда о том, что основное энергетическое оборудование Березовской ГРЭС отсутствует.

Напрашивается вывод о том, что конечной целью всех разбирательств, является изменение системы взаимоотношений на рынке (и прежде всего отмены ДПМ) в обход правотворческой процедуры, лежащей в сфере компетенции Правительства Российской Федерации и Совета рынка.

Позиция ПАО «Юнипро» остается неизменной. Мы намерены оспаривать решение Арбитражного суда г. Москвы.