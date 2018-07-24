​25 июля в Сургуте пройдет проверка электросирен

25 июля с 10.00 до 11.00 в Сургуте пройдет техническая проверка электросирен. В каждом микрорайоне зазвучит тревожный сигнал, жителей города просят сохранять спокойствие.

В последнее время работу систем проверяют довольно часто. Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Олег Пухтеев рассказал корреспонденту siapress.ru, что это связано с инициированным вопросом вводе в промышленную эксплуатацию системы оповещения по всему округу. Также он пояснил, что завтра электросирены проверят во всех муниципалитетах Югры.

Кроме того он отметил, что система оповещает горожан о ЧС или ее возможности, например, о резком подъеме уровня воды, способном затопить часть города. Все, кто слышат ее должны включить теле- или радиоприемники и узнать о дальнейших действиях.