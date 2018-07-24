​В Ханты-Мансийске убит бывший заместитель начальника Сургутского РУБОПа

В Ханты-Мансийске 20 июля произошло убийство местного 58-летнего жителя. Тело погибшего с колото-резанными ранами обнаружили в его квартире.

По данным «Ura.ru», убитый — бывший заместитель начальника Сургутского РУБОПа, ветеран МВД Сергей Григорьев. После отставки он стал успешным предпринимателем и генеральным директором ООО «Праздник».

На сайте СУ СКР по ХМАО-Югре сообщается, что в настоящее время опрашиваются родственники и знакомые погибшего, его соседи, изучаются записи с камер видеонаблюдения, проводится комплекс других следственных действий, направленных на установление обстоятельств убийства, розыск и задержание подозреваемого.