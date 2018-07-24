Коллектором запретят выбивать долги по неактуальным телефонным номерам

Депутаты рассмотрят законопроект, согласно которому кредиторы будут обязаны проверять сведения о владельце сим-карты перед тем как позвонить человеку с требованием вернуть долг.

Очень часто кредиторы требуют вернуть просроченную задолженность от лиц, не имеющих никакого отношения к долгам предыдущего владельца сим-карты, если, например, номер был заблокирован и продан другому пользователю мобильной связи. Таким образом у нового абонента появляется так называемый «токсичный» телефонный номер, на который звонят коллекторы и другие кредиторы.

В случае если законопроект будет принят, кредиторы будут делать запрос и мгновенно получать корректную информацию о владельце сим-карты. Проводиться проверка будет с помощью Единой информационной системы.