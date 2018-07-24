​Югорский спасатель утонул, пытаясь вытащить из воды двух девочек

Югорский спасатель утонул, помогая двум детям. Трагедия произошла на озере Домашнее, где две девочки девяти и десяти лет отплыли далеко от берега. Не ощутив под ногами дна, они запаниковали, начали тонуть и звать на помощь.

Спасать детей бросился работник филиала КУ «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району Александр Яцковский. Одну из тонувших он вытолкнул на отмель, и девочка сама добралась до берега. Вторую спасти не удалось, она и Александр, захлебнувшись, ушли под воду.

О подробностях трагедии сообщила администрация Ханты-Мансийского района.

Отмечается, что Александру Яцковскому было 36 лет. В филиале КУ «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району он работал с января 2012 года. В момент происшествия спасатель был не на службе.