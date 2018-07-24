В Сургуте 28 июля пройдут митинги против повышения пенсионного возраста. На протест своих сторонников выведут партии ЛДПР и КПРФ. Оба митинга были согласованы администрацией города, но состоятся в разных местах Сургута. В официальной группе КПРФ Сургуте в «Вконтакте» сообщили, что выведут людей на площади «Аврора» в 14:00. В городском штабе ЛДПР корреспонденту siapress.ruрассказали, что проведут свой митинг с 17:00 до 19:00 на проспекте Комсомольский 27.

Напоминаем, что пенсионная реформа предполагает увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63 лет. Законопроект в таком виде прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. Второе чтение пройдет осенью.

С оценками и мнениями о пенсионной реформе читатели siapress.ruмогут ознакомиться в соответствующей теме на нашем сайте.