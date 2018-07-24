Закон о повышении НДС принят Госдумой

Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект правительства РФ о повышении НДС с 18 процентов до 20 процентов, сообщает «Медуза».

Инициативу поддержала только фракция «Единой России». Все парламентские оппозиционные фракции выступили против законопроекта. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Повышение налога на добавленную стоимость, по данным «Ведомостей», принесет федеральному бюджету дополнительные 633,5 миллиарда рублей в 2019 году, а в 2020 и 2021 годах — 678 миллиардов и 728 миллиардов рублей соответственно.

Эти деньги пойдут на выполнение нового «майского указа» Владимира Путина, который, в частности, предполагает повышение продолжительности жизни и снижение уровня бедности в России. На выполнение указа требуется как минимум восемь триллионов рублей.