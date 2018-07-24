​Как побороть кадровый голод: уральским HR предложили цифровой подбор линейного персонала

Найти продавцов, кассиров, официантов, операционистов или консультантов call-центра по всей России теперь можно с помощью искусственного интеллекта и цифровых технологий. «МегаФон» первым среди операторов связи запустил услугу «Цифровой подбор линейного персонала». В максимально короткие сроки – от 3 дней специалисты проведут эффективный аутсорсинг по массовому поиску кандидатов.

По данным опросов рекрутеров Antal, 81% международных и российских компаний уже активно переводят в автоматический режим ключевые HR-процессы. Специалисты «МегаФона» предложили автоматизировать поиск специалистов, начиная от описания профиля кандидатов до момента его выхода на работу.

В основе услуги – специализированная платформа технологического партнёра «МегаФона» – компании Skillaz. На первоначальном этапе она автоматически оценивает кандидата по ряду критериев. Непосредственный подбор соискателей на вакансии в дальнейшем ведут специалисты Общего центра обслуживания «МегаФона» – «Пикта».

«Наше решение особенно актуально для HR-директоров и руководителей по подбору персонала, когда речь идет о массовом найме и нужно найти сотни и тысячи линейных кандидатов. Услуга помогает провести качественный отбор соискателей, а за счет их точного соответствия требованиям работодателя снижается и отток сотрудников», — отметила Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

HR-менеджеры «МегаФона» уже поделились успешным кейсом: ежегодно компания принимает около 4000 молодых специалистов. Применение цифровых инструментов и профилей «идеального» сотрудника, построенных на основе больших данных, помогло «МегаФону» на 98% укомплектовать штат в центрах обслуживания клиентов. До внедрения цифрового подбора в некоторых подразделениях порядка 20-30% позиций оставались не занятыми.

Отслеживать процесс подбора, просматривать видеоинтервью с кандидатами заказчик услуги может в Личном кабинете. Здесь же доступна и аналитика о времени прохождения кандидатом каждого этапа в онлайн-режиме или за определенный период.

Узнать подробнее о решении можно на сайте.