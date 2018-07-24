Финал Кубка России по киберпорту пройдет в Тюменской области

В Тюмени прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Федерацией компьютерного спорта России и правительством Тюменской области. Во время мероприятия президент ФКС Дмитрий Смит заявил, что в регионе впервые будет проведен финал Кубка России по киберпорту.

«Большое количество молодых людей увлекаются киберспортом, задача государства, в том числе создавать условия для их развития. Для многих это не только увлечение, но и возможность выстраивать в будущем свою профессиональную траекторию в сфере информационных технологий», — отметил врио губернатора Александр Моор. Также в рамках встречи он обратил внимание на то, что киберспорт — новое и перспективное направление, которое официально признано Министерством спорта страны.

Дмитрий Смит в свою очередь подчеркнул, сославшись на данные аналитических компаний, что мировая аудитория компьютерного спорта на 2017 год составляет 380 миллионов человек и продолжает расти.

Также президент федерации сообщил об анализе городов претендовавших на проведение финала соревнований. Эксперты инспектировали спортобъекты и местную инфраструктуру. «Сравнивали комфортность, компактность расположения мест проведения соревнования и проживания участников, благоустройство города и многое другое. На основании общего анализа, в том числе и географического расположения, принято решение в пользу Тюмени. Преимущество города и в том, что он находится в центре России, равноудален от всех регионов, что может позволить большему количеству болельщиков из северных, сибирских и дальневосточных территорий приехать на соревнования и поддержать свои команды и спортсменов. Немаловажен и опыт региона в организации крупных международных спортивных турниров и киберспортивных соревнований», — добавил Дмитрий Смит.

Александр Моор также заявил, что у гостей пребывание на соревнованиях в регионе оставит только положительные чувства.