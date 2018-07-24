У россиян хотят отбирать автомобили в случае войны

Министерство обороны предложило ставить все автомобили россиян на воинский учет и отбирать на нужды армии в случае введения в стране военного положения, сообщает Lenta.ru. Ранее норма распространялась только на внедорожники. В предложении упоминаются все легковые машины, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие не более восьми мест для сидения (помимо водительского кресла).

По мнению экспертов, обычные легковушки вряд ли понадобятся военным. Внимание прежде всего обратят на отечественные внедорожники — УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163 («Патриот»), тогда как ранее в приказе упоминались «Нивы». Иномарки мобилизуют в последнюю очередь, так как запчасти на них стоят дороже. В их число попадут, к примеру, Toyota Prado или VW Touareg.

Как отмечают «Известия», мобилизованная техника не будут отправлять в район боевых действий. Кроме того, изъятие будет носить временный характер — до тех пор, пока не появятся штатные машины. Как только необходимость в автомобилях отпадет, их вернут владельцам с компенсацией.

В проекте отмечается, что в мирное время потенциально полезная для армии техника будет находиться под строгим учетом.