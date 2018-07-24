​Должникам по алиментам могут запретить сдавать экзамены на права

Судебные приставы намерены запретить должникам по алиментам сдавать экзамены на водительские права и регистрировать автомобили, пишет TASS со ссылкой на заявления главного судебного пристава России Дмитрия Аристова.

«Я полагаю, надо идти по пути ограничения личных неимущественных прав должников, – отметил Аристов – Например, ограничение права в регистрации транспортного средства. Ну откуда ты приобрел транспортное средство, если у тебя есть долг по алиментам непогашенный».

Соответствующий законопроект об ограничении в предоставлении госуслуг сейчас разрабатывается Минюстом. МВД уже выразило ему поддержку.