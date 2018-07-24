​Больше половины американцев хотят встречи Трампа и Путина

Больше половины жителей Америки проголосовали за организацию еще одной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, об этом сообщают «Известия», со ссылкой на совместный опрос исследовательской службой HarrisX с газетой The Hill.

Около 54 процентов опрошенных выступают за предложение Трампа провести встречу с Путиным в Вашингтоне грядущей осенью, кстати, большая часть голосующих — сторонники Республиканской партии.

Кроме того, судя по результатам исследования, 61 процент респондентов убеждены, что позитивные отношения с Россией выгодны для США.