​В Нефтеюганске пройдет лидерская смена палаточного лагеря для подростков

С 29 июля по 7 августа в Нефтеюганске пройдет лидерская смена палаточного лагеря «Мания развития» для детей и подростков в возрасте 12-17 лет. Задача профильной смены – дать ее участникам на 10 дней погрузиться в среду нетворкинга, ориентированную на совместную проектную деятельность в социальных и культурных сферах.
В лагере будут созданы все условия для комфортного проживания: база оснащена собственными палатками (шатрами), укомплектованными раскладушками со спальными мешками, предоставляется пятиразовое питание. Проезд до лагеря и обратно организовывается самостоятельно. Участие для ребят абсолютно бесплатное. Главное – желание.
Для того, чтобы стать участником смены, нужно
направить заявку в адрес автономного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Региональный молодежный
центр» по адресу:
Контактный телефон: 8(982)537-41-96,
e-mail:
Детский отдых в районе. Начальник отдела организации отдыха детей администрации Сургутского района Ольга Лазарева // ONLINE 26 июля в 11:00