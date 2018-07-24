​В Нефтеюганске пройдет лидерская смена палаточного лагеря для подростков

С 29 июля по 7 августа в Нефтеюганске пройдет лидерская смена палаточного лагеря «Мания развития» для детей и подростков в возрасте 12-17 лет. Задача профильной смены – дать ее участникам на 10 дней погрузиться в среду нетворкинга, ориентированную на совместную проектную деятельность в социальных и культурных сферах.

В лагере будут созданы все условия для комфортного проживания: база оснащена собственными палатками (шатрами), укомплектованными раскладушками со спальными мешками, предоставляется пятиразовое питание. Проезд до лагеря и обратно организовывается самостоятельно. Участие для ребят абсолютно бесплатное. Главное – желание.

Для того, чтобы стать участником смены, нужно направить заявку в адрес автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Региональный молодежный центр» по адресу: г. Нефтеюганск, ул, Ленина 18, строение 5 (Новый аэропорт), ответственное лицо: Камиссарова Татьяна Александровна ведущий специалист отдела организации, сопровождения и реализации детского отдыха автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Региональный молодежный центр».