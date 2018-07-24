Дмитрий Медведев планирует отправить на работу 2/3 декретниц

3,5 трлн рублей обойдется российскому бюджету нацпроект «Демография», который обсуждали накануне на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Сумму озвучил премьер-министр России Дмитрий Медведев, стенограмма опубликована на сайте правительства РФ.

«Для нашей страны важно, чтобы российские семьи были больше по своему составу, чтобы росла рождаемость, особенно в регионах с непростой демографической ситуацией», — пояснил премьер.

Повышать рождаемость правительство планирует с помощью адресных выплат, маткапитала, льготной ипотеки и проч. Кроме того, государство предоставит возможность молодым мамам раньше возвращаться на работу из отпуска по уходу за ребенком.

«Предстоит создать более 250 000 новых мест для самых маленьких детей, чтобы две трети мам могли выходить из декрета раньше и трудиться», — уточнил Медведев.

Повышение рождаемости - одно из трех направлений нацпроекта «Демография», причем в своем выступлении премьер-министр упомянул его третьим.

Первостепенная же задача, по мнению чиновника, это формирование условий для активного долголетия. Для этого необходимо увеличить масштабы диспансеризации и создать в каждом регионе гериатрические центры (Югра, кстати, к решению этой задачи уже приступила). Систему социального обслуживания и ухода за стариками тоже ждут изменения, в частности - за счет вовлечения в эту работу СОНКО (социально-ориентированных некоммерческих организаций).

Еще один ключевой момент - формирование здорового образа жизни за счет двух составляющих: большей доступности качественной медицинской профилактики и популяризации физкультуры среди населения. По мнению Медведева, систематически заниматься спортом должны более половины граждан.

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