В Сургутском краеведческом музее проходит фотовыставка «Божьей реки народ»

В малом зале Культурно-коммуникационного центра Сургутского краеведческого музея работает фотовыставка «БОЖЬЕЙ РЕКИ НАРОД». Это персональная выставка Александра Заики, лауреата множества региональных, российских и Международных фотографических конкурсов.
А.В. Заика, член Союза фотохудожников России. Фотовыставка демонстрирует уникальные этнографические сюжеты из жизни народа ханты. Вниманию посетителей представлено около 70 фоторабот.
Выставка работает по адресу ул. 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, 1-й этаж (малый зал). Посетит ее можно до 3 ноября.
Детский отдых в районе. Начальник отдела организации отдыха детей администрации Сургутского района Ольга Лазарева // ONLINE 26 июля в 11:00