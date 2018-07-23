В России могут провести референдум о повышении пенсионного возраста

ЦИК России получил документы о возможном проведении референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря комиссии Майю Гришину.

«В ЦИК на прошлой неделе поступило уведомление от Мосгоризбиркома по вопросу возможного проведения референдума об изменении пенсионного законодательства», - сказала Гришина.

Она отметила, что в настоящий момент документы находятся в работе, данный вопрос будет рассмотрен на заседании Центризбиркома в соответствии с законодательством.

«Пока дата рассмотрения этого вопроса не определена, но оно должно состояться в ближайшее время», - сказала Гришина. Согласно законодательству, ЦИК РФ в течение 10 дней с момента получения уведомления о возможном проведении референдума должен рассмотреть этот вопрос на открытом заседании.

Ранее КПРФ подала в Мосгоризбирком документы на проведение такого референдума. На него предлагается вынести один вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»