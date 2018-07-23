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В России могут провести референдум о повышении пенсионного возраста

В ЦИК поступила заявка от КПРФ

ЦИК России получил документы о возможном проведении референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря комиссии Майю Гришину.

«В ЦИК на прошлой неделе поступило уведомление от Мосгоризбиркома по вопросу возможного проведения референдума об изменении пенсионного законодательства», - сказала Гришина.

Она отметила, что в настоящий момент документы находятся в работе, данный вопрос будет рассмотрен на заседании Центризбиркома в соответствии с законодательством.

«Пока дата рассмотрения этого вопроса не определена, но оно должно состояться в ближайшее время», - сказала Гришина. Согласно законодательству, ЦИК РФ в течение 10 дней с момента получения уведомления о возможном проведении референдума должен рассмотреть этот вопрос на открытом заседании.

Ранее КПРФ подала в Мосгоризбирком документы на проведение такого референдума. На него предлагается вынести один вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»


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Сегодня в 17:36, просмотров: 296, комментариев: 8


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Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 19:42
А референдума об отделении Югры случайно не намечается?
Gosha Vinogradov
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Сегодня в 21:14
Не могу найти нецензурные выражения в своём посте и...
В России цензура запрещена (читайте статью 237 УК РФ).
Gosha Vinogradov
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Сегодня в 21:14

Пенсионная реформа необходима потому, что Путин, Медведев, Матвиенко и Набиулина довели страну до того, что реальный ВВП и поступления в бюджеты всех уровней стали уменьшаться. Бюджеты стали не в состоянии перечислять трансферты в пенсионный фонд.
*** Пенсионный фонд живёт на взносы 1,5 трлн рублей, трансферты из федерального и региональных бюджетов, соответственно 3,78 и 2,27 трлн рублей.
Чтобы уменьшить межбюджетный трансферт наши "умные руководители" не придумали другого, как уменьшить число пенсионеров путём модернизации медицины (чтобы пенсионеры больше сдыхали) и путём увеличения пенсионного возраста.
Почему Путин, Медведев, Матвиенко с помощью Набиулиной «слили» страну? Потому, что для них «…закон не писан», а экзамен на присутствие логики и знание законов (хотя-бы Конституции РФ) они бы не выдержали.
Согласно ст. 128 ГК РФ:
- к объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество…
Согласно статьи 35 Конституции РФ, п.3:
- «Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.».
Законодатели ввели новые ставки налога на имущество, систему «Платон», увеличили акцизы на топливо и спирт, отобрали у граждан деньги (имущество) для государственных целей (наполнения бюджета), собираются отнять по 500 тысяч у каждого нового пенсионера мужского пола и 1,5 миллиона рублей у будущего пенсионера женского пола, планируют увеличить НДС.
Так писаны ли законы нашим «правителям»? А если бы в руководителях были не преступники, нарушающие конституцию, то реализовали бы адекватный вариант пенсионной реформы, суть которой приведена ниже.

Gosha Vinogradov
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Сегодня в 21:18
..
Экономисты утверждают (С.Ю.Глазьев и другие), что для того, чтобы сбалансировать
стоимость произведенных товаров и услуг в России с платёжеспособным спросом – нужно каждый год эмиссию денег обеспечивать не менее 40.0 триллионов рублей. Но нужно закрыть валютную биржу, ограничить работу фондовой биржи (работать сутки в месяц) и конфисковать имущество у тех, кто перепродаёт товар не со своего склада.
*** Только при балансировке платежеспособного спроса и объёма произведенных товаров будет смысл производить товар ибо его будет кому купить и будет на что купить.
- (С.Ю.Глазьев, книга «Рывок в будущее», Москва, книжный мир, 2018);
Gosha Vinogradov
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Сегодня в 21:20
Отправляю по частям, ибо у меня нашли нецензурные выражения, а я их не вижу.
Кстати, цензура в России запрещена Уголовным кодексом РФ, статья 237.
Gosha Vinogradov
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Сегодня в 21:22
Для пенсионеров нужно всего 17 триллионов рублей и пенсионный фонд можно расформировать, отменить пенсионные взносы (22% на оплату труда), дворцы Пенсионного Фонда продать, а средства передать государству.
17 триллионов рублей в год для 45 миллионов пенсионеров – это в среднем по 370 тысяч рублей в год каждому.
После отмены взносов в пенсионные фонды, все работающие станут получать зарплату больше на 22% и, не исключено, будет больше рождаться детей.
*** При средней зарплате в России 40 тысяч рублей, 22% - это прирост оплаты труда на сумму 105 тысяч рублей в год. За время воспитания ребёнка (18 лет) это в 4,2 раза больше суммы материнского капитала. Деньги будут поступать равномерно в течение жизни, а не полученные сразу, через 18 лет, когда они подешевеют в три раза.
Итак, если из 40 триллионов эмиссии рублей 17 трлн. отдать пенсионерам, а 23 триллионов отдать в промышленность (где создадут новые рабочие места) то появится стимул производить товары, ибо будет кому и будет на что купить произведенное.
При этом, в федеральном бюджете будет сэкономлено 3,78 триллиона рублей за счёт отсутствия необходимости трансферта из федерального бюджета в бюджет пенсионного фонда (деньги можно будет потратить на здравоохранение и новые технологии), а из бюджетов субъектов федерации будет сэкономлено 2,27 триллиона рублей. Эти деньги можно пустить на инфраструктурные проекты. *** Бюджет дорожного фонда России всего 0,27 триллиона рублей. Можно будет построить ежегодно в девять раз больше мостов и дорог, чем сегодня.

Gosha Vinogradov
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Сегодня в 21:27
Уж сразу бы сказали, что ссылок не терпите. А почему? Чтобы люди не приводили научные аргументы?




444 Gosha Vinogradov
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Сегодня в 22:00
С удовольствием посмотрел бы, как "экономисты Глазьев и другие" устроят из России Венесуэлу с пустыми магазинами и деньгами, превращенными в обыкновенные бумажки. Или нищую Зимбабве, которая вообще отказалась от своей валюты, потому что она обесценивалась быстрее, чем ее печатали. Закрыли бы границы, биржи, торговлю, конфисковали имущество, а потом перекладывали ничего не стоящие "деньги" из кармана в карман.
С удовольствием, если бы сам здесь не жил.
А с тем, что Путин со своей камарильей, озабоченный лишь тем, чтобы навсегда остаться у власти в России, довел богатейшую страну до ручки, согласен.

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