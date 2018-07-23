​В Госдуме поддержали инициативу о безвизовом въезде в Россию для обладателей FanID

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи рекомендовал принять в первом чтении законопроект о безвизовом въезде в Россию до конца года для обладателей паспорта болельщика (Fan ID).

Депутаты, считают, что такие изменения положительно повлияют на туристской отрасли нашей страны и позволят иностранным гостям продолжить осваивать туристический потенциал России.

Напомним, соответствующий законопроект был внесен в ГД 17 июля.