​В Госдуме поддержали инициативу о безвизовом въезде в Россию для обладателей FanID

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи рекомендовал принять в первом чтении законопроект о безвизовом въезде в Россию до конца года для обладателей паспорта болельщика (Fan ID).
Депутаты, считают, что такие изменения положительно повлияют на туристской отрасли нашей страны и позволят иностранным гостям продолжить осваивать туристический потенциал России.
Напомним, соответствующий законопроект был внесен в ГД 17 июля.
Детский отдых в районе. Начальник отдела организации отдыха детей администрации Сургутского района Ольга Лазарева // ONLINE 26 июля в 11:00