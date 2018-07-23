Врио губернатора Тюменской области Александр Моор зарегистрировался в соцсетях

Александр Моор, временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области зарегистрировался в соцсетях Instagram и "ВКонтакте".

На личных страницах он опубликовал фотографию после встречи с представителями Федерации компьютерного спорта России и киберспортсменами.

"Сегодня провели важную встречу с президентом Федерации компьютерного спорта России Дмитрием Смитом. Ее итог порадует, как минимум, 60 тысяч киберспортсменов Тюменской области, Югры и Ямала: финал первого официального международного Кубка России по компьютерному спорту пройдет в Тюмени!

Событие знаковое для региона и всей страны. Сегодня киберспорт дает молодежи возможность развития и самореализации, карьерного роста, в том числе, в сфере IT. Мы благодарны ФКС России за доверие. Уверен, финал Кубка будет ярким и зрелищным! Не сомневаюсь, что на предстоящем турнире наши команды составят достойную конкуренцию сборным из других городов и стран. Я как спортсмен предвкушаю интересную борьбу. Увидимся на финале Кубка ФКС России!", - отмечает Моор в подписи к фотографии.