15-летний сургутянин ищет семью

В Сургуте ищет семью 15-летний Максим. Как сообщается на сайте администрации города, он «легко идет на контакт, отличается демонстративностью и артистичностью, стремится к признанию. В общении Максиму свойственны естественность и непринужденность поведения, способность идти на компромиссы».

Для получения консультации по принятию ребенка в семью нужно обращаться в управление по опеке и попечительству по адресу: проезд Советов, дом 4, кабинеты 115 и 120. Телефоны: 52-28-21, 52-28-40.