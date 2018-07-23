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15-летний сургутянин ищет семью

admsurgut.ru
admsurgut.ru

В Сургуте ищет семью 15-летний Максим. Как сообщается на сайте администрации города, он «легко идет на контакт, отличается демонстративностью и артистичностью, стремится к признанию. В общении Максиму свойственны естественность и непринужденность поведения, способность идти на компромиссы».

Для получения консультации по принятию ребенка в семью нужно обращаться в управление по опеке и попечительству по адресу: проезд Советов, дом 4, кабинеты 115 и 120. Телефоны: 52-28-21, 52-28-40.


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Сегодня в 16:39, просмотров: 281, комментариев: 0


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