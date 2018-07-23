​В Сургуте участились ДТП с участием несовершеннолетних

В 2018 году увеличилось количество ДТП с участием несовершеннолетних. Территориальной комиссией Сургута по делам несовершеннолетних зарегистрировано 44 таких факта. Для сравнения в 2017 году за тот же период их было 32.

«Основные причины ДТП – это низкая водительская культура на дорогах и большое скопление автотранспорта, в том числе во дворах. Также стоит учесть, что сейчас летний период. В это время года дорожные происшествиях, в основном, происходят на перекрестках, где водители не уступают детям дорогу или с велосипедистами, которые сами часто нарушают правила, а также во дворах, где маленькие дети могут выскочить из-за угла или машины на проезжую часть. По этому поводу проводится очень большая работа, особенно в образовательных организациях. Надеемся, что снижение таких случаев у нас в скором времени наступит», – рассказала начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних Наталья Танева.

Также отмечается и учащение ДТП с участием детей пассажиров, которые происходят по вине взрослых, перевозящих детей без специальных удерживающих кресел и нарушающих скоростной режим.