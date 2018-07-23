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​В XXI веке население умирает от сердечнососудистых заболеваний, онкологии и ВИЧ

По мнению медицинских сотрудников, сердечнососудистые заболевания, онкология и ВИЧ — главные причины смерти населения в XXI веке, сообщают «РИА Новости». Также эксперты отмечают, что найти лекарство от онкологии в скором будущем вряд ли получится, в то время как возможность излечить ВИЧ-инфекцию может представиться к концу столетия.

Ежегодно от неинфекционных болезней умирает 41 миллион человек в мире, а это 71 процент всех фактов смерти, передает издание со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения. В то время как сердечнососудистые заболевания, в особенности инфаркты и инсульты, забирают жизни 17,9 миллиона человек каждый год.

Главный специалист по медицинской профилактике Минздрава Московской области, эксперт Лиги здоровья нации Екатерина Иванова заявила «РИА Новости», что в странах, где высокоразвиты технологии лечения и профилактики сердечнососудистых заболеваний, пациенты, перенесшие "сосудистые катастрофы", живут достаточно долго. Однако не все государства обладают такими разработками.

«К победе над неинфекционными заболеваниями весь мир прилагает усилия, и этому доказательство то, что растет продолжительность жизни. У нас (в России — прим. ред.) — 72 года с лишним стало, а Европа живет более 80 лет, и это говорит о том, что мы все-таки стараемся побеждать (эти болезни — прим. ред.)», — рассказала изданию специалист.


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Сегодня в 13:45, просмотров: 130, комментариев: 0


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