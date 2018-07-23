​Впервые за пять лет в России сократилось число бедных

Число россиян зарабатывающих меньше прожиточного минимума по итогам 2017 года уменьшилось до 19,3 миллиона, что составляет 13,2 процента населения, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Также отмечается, что в 2016 году показатель был выше на 200 тысяч человек.

По информации ведомства, в 2012 году доля бедных в стране составляла 10,7 процентов населения, и непрерывно возрастала последующие три года, после чего, в 2015-2016 годах зафиксировалась на показателе 13,35 процента.

Доклад Минтруда подтверждает данную тенденцию, передает издание. В документе ведомство отмечает, что в 2017 году в регионах оказывали меры госпомощи на основании социального контракта. Направление позволяет стимулировать малообеспеченную часть россиян к выходу из трудной жизненной ситуации.