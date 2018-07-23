​50 сургутских подростков пытались сбежать из дома из-за конфликтов в семьях

В первой половине 2018 года в территориальную комиссию Сургута поступило 170 сообщений о чрезвычайных ситуациях с несовершеннолетними. В частности, было заявлено о 52 самовольных уходах – 50 из семьи и два из государственных учреждений.

«Место нахождение всех несовершеннолетних было установлено. В период их отсутствия никаких противоправных действий против них совершенно не было. Они также ничего противозаконного не совершили. С каждым, кто совершает самовольный уход проводится индивидуальная профилактическая работа», – рассказала начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних Наталья Танева.

В случаях если устанавливается вина родителей, они привлекаются к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Чаще всего из дома убегают дети в возрасте 15-16 лет, а основной причиной являются конфликты в семье, склонность к бродяжничеству и желание вырваться из-под контроля взрослых.