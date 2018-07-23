Защита средств клиентов является новым трендом, новацией в политиках и в стратегиях, которые внедряются службой кибербезопасности Сбербанка. Год назад в Сбербанке фиксировали примерно 1–1,5 тысяч попыток вывода денег у клиентов в неделю, сейчас подобных случаев 8–9 тысяч. Служба безопасности Банка предотвращает хищение в 97% случаев.

Киберпреступность обычно ассоциируют с хакерами, которые взламывают ИТ-системы. «Но в реальности взламывают чаще не машину, а человека. Мы стараемся максимально помочь клиенту, снабдить его своего рода «ремнями безопасности», - пояснил заместитель председателя правления Сбербанка Станивлав Кузнецов. - Мы моделируем сложные для клиента ситуации, когда он сталкивается с попыткой взлома — например, ему звонит мошенник и сообщает, что его карта якобы заблокирована,— и находим решения, как помочь клиенту в этой ситуации, как взять часть риска клиента на банк». У Сбербанка большое количество данных о поведении клиентов, их трансакциях, контактах. Для разных категорий клиентов у специалистов существуют различные решения.

Еще одно направление работы против киберпреступности в Сбербанке — обезопасить клиента от хищений, когда мошенник «крадет личность» клиента банка и действует от его имени. Здесь на помощь приходит биометрия. Сбербанк сейчас работает над развитием двухфакторной аутентификации, которая определяет, действительно ли данные лицо и голос принадлежат клиенту банка. Две независимые системы сводят вероятность ошибки почти к нулю. «Эта система уже прошла тестирование распознавания лиц по федеральной базе данных в метро, и она показала отличный результат, - рассказывает Станислав Кузнецов. - За месяц было задержано около 60 человек, которые находились в федеральном розыске. Кстати, сейчас мы показываем руководителям разных главков МВД наши возможности, и у них есть большой интерес к нашим разработкам».

Кроме того, пострадать от мошенников могут операционные системы компании. Существует угроза заражения специальными вирусами, которые могут, например, вывести средства со счета или незаметно передавать злоумышленникам имеющуюся информацию. Наиболее опасные из них — вирусы с использованием искусственного интеллекта. «Многие компании, банки были жертвами подобного вида атак именно потому, что не имели достаточных знаний о природе этих вирусов, не имели нужной защиты. Мы активно работали в данном направлении, и сегодня наши эксперты способны различать вирусные атаки любой сложности. По оценкам внешних экспертов, Сбербанк — самый защищенный банк среди всех банков России. Наши технологии защищают юрлиц почти на 100%. Поэтому очень важно правильно настраивать процессы безопасности — это 80% затрат на кибербезопасность. И потому даже небольшие банки, у которых нормальная кибергигиена, могут закрыть не менее 80% риска», - заключил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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(Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481)