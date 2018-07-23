​В Югре продолжаются поиски пропавших на воде. Пока безрезультатно

Пресс-служба КУ «Центроспас-Югория» сообщает, что в период с 20 по 22 июля спасатели обследовали 210 километров береговой линии в районе деревни Немчиново Сургутского района. Ищут пропавшего 50-летнего мужчину. Пока поиски оказались безрезультатными.

На реке Большой Салым в Ханты-Мансийском районе спасатели мобильного поисково-спасательного отряда искали 53-летнего мужчину, который 20 июля поехал на рыбалку, но домой так и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным.