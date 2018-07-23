Работу градоначальников Югры будут оценивать по-новому

Члены правительства изменили перечень показателей для оценки эффективности работы местных администраций, пишет Ugra-tv.
Теперь при оценке работы градоначальников будет учитываться качество услуг в культурных и социальных учреждениях, больницах и школах. Кроме того, новым пунктом показателя эффективности станет объем собираемости взносов на капремонт многоквартирников.
Детский отдых в районе. Начальник отдела организации и обеспечения отдыха детей администрации Сургутского района Ольга Лазарева // ONLINE 26 июля в 11:00