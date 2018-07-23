В России будут по-другому сносить самострои

Владельцев самостроев в России обяжут оформить самовольную постройку «по правилам» либо снести ее. Такое право могут получить органы местного самоуправления (МСУ). Соответствующий законопроект о поправках в Гражданский кодекс ко второму чтению подготовил думский комитет по госстроительству и законодательству, сообщают «Известия».

Согласно документу, с которым ознакомились издание, муниципальные власти без суда смогут требовать ликвидировать строения, если они возведены на земле, на которую нет правоустанавливающих документов, либо стоят на участках общего пользования, где нельзя создавать такие объекты.

Проект отводит 3–12 месяцев на снос самовольной постройки и от полугода до трех лет на ее приведение в соответствие с требованиями. Мотивирует владельцев к исполнению предписания угроза изъятия земли, которое проводится в случае невыполнения требований в срок.

В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству планируют рассмотреть поправки в Гражданский кодекс во втором чтении до конца весенней сессии.