Югорчане завоевали шесть медалей на чемпионате России по легкой атлетике спорта лиц с нарушением зрения

С 15 по 20 июля в Челябинске прошел чемпионат России по легкой атлетике спорта лиц с нарушением зрения.

Югорские спортсмены из Центра адаптивного спорта завоевали шесть медалей различного достоинства.

Как сообщает пресс-служба учреждения, «тандем Ризвана Бициева и спортсмена-ведущего Романа Иващенко из Нижневартовского района занял первое место в беге на 800 м и второе — в беге на 1500 м. Мастер спорта России Виталий Телеш и его спортсмен-лидер Денис Махлинский из Сургута заняли второе место в метании копья. Александр Братчиков из Югорска завоевал серебро в толкании ядра и бронзу в метании диска. Няганец Михаил Мезенин стал вторым в прыжках в высоту».

Всего в чемпионате приняли участие порядка 150 легкоатлетов из 31 региона страны.