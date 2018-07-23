В тюменском Техно-Центре будет представлен весь модельный ряд тракторов «Белорус»

Компания «Техно-Центр» может стать полноценным дилером компаний Республики Беларусь, производящих сельскохозяйственную технику. В частности, тракторов марки «Белорус». Не территории тюменской площадки планируется разместить полный модельный ряд марки на условиях доверительного хранения с возможностью их дальнейшей реализации на территории Тюменской области.

Вариант такого сотрудничества обсудили Генеральный Почетный консул РБ в городе Тюмени Владимир Шугля и заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов на рабочей встрече с участием представителей ООО «Техно-Центр», сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

По мнению участников встречи такое сотрудничество позволит более полно рассказать потенциальным покупателям о преимуществах, гарантии и качестве этой техники и соответственно повысить спрос. Кроме того, ООО «Техно-Центр» имеет 9 выездных бригад, укомплектованные всем необходимым оборудованием для проведения ремонта и технического обслуживания техники сельхозпроизводителей на территории Тюменской области.

«Мы заинтересованы в реализации совместных проектов. Тюменцы не только знают беларусскую технику, но и доверяют ей. Поэтому нужно продолжать двигаться дальше, увеличивать ассортимент ее образцов», - подчеркнул Владимир Чейметов.

Стороны также обсудили спорные моменты продаж через сетевые организации, не являющиеся официальными дилерами. Владимир Шугля подчеркнул, что готов оказать всестороннюю посредническую помощь во всех переговорах двух сторон. «По большому счёту, успех или неуспех зависит только от одного: правильно ли выбрана цель, лежит ли она в русле народных интересов? Белорусская техника пользуется устойчивым спросом в Тюменской области, поскольку устраивает покупателей по качеству и цене. Поэтому, конечно, необходимо трудится и дальше», - отметил почетный консул.

Сегодня наиболее полный ассортимент белорусской техники представлен на площадке выставочно-дилерского центра "Пышминская долина" (п. Винзили). За все время существования компании было реализовано более одной тысячи единиц самоходной техники марки «Беларус» и более 2 500 единиц прицепной и навесной техники производства РБ.