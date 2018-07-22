Трудных тюменских подростков будут перевоспитывать на молекулярной кухне

Студия 3D-печати, экобиолаборатория, класс кулинарии «Я — кондитер», лаборатория молекулярной кухни и проч. откроются в социальноо-реабилитационных центров для трудных подростков в Тюменской области. Средства поступят из двух источников - бюджета Тюменской области и из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Поддержку фонда в размере более 10 млн рублей получил проект «Точка возврата», разработанный департаментом социального развития Тюменской области совместно с региональным социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Семья».

Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, цель проекта - развитие системы профилактики правонарушений среди подростков, в том числе повторных.

Помогает в вопросах профилактики противоправных действий со стороны детей и подростков и работающий в Тюменской области банк данных группы особого внимания. Благодаря ему социальные педагоги и сотрудники правоохранительных служб помогают семьям разобраться в трудных ситуациях, следят за прогрессом в реабилитации оступившихся ребят и могут отслеживать результативность мер воспитательного характера. Сейчас на учете в банке данных состоит более 3,8 тысяч детей и подростков.