В Югре было заблокировано более 500 сайтов террористической направленности

За первое полугодие 2018 года антитеррористическая комиссия Югры выявила 612 сайтов террористической тематики. К 535 из них доступ уже был заблокирован.

Такая информация была озвучена во время заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба округа под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.

«Работа по мониторингу интернета на предмет выявления материалов террористической направленности в округе ведется, подозрительные ресурсы незамедлительно блокируются»,— сказала губернатор.

Всего было проверено более 30 тыс. материалов. Это заслуга не только властей региона, но и молодежных кибердружин, которые были созданы в 151 школе, 19 профессиональных образовательных организация и трех вузах. Именно они выявили почти 300 антиобщественных и асоциальных действий в Интернете, в том числе направленных на пропаганду наркотиков и призывов к суициду.

«Необходимо на системной основе обучать лидеров и кураторов волонтерского профилактического движения с учетом применения новых технологий создания безопасной интернет-среды, чтобы они были максимально эффективны»,— отметила Наталья Комарова.

Напоминаем, что кибердружины появились в Югре в 2017 году. Для поддержки организаций, занимающихся борьбой с киберпреступлениями, дума округа в апреле даже приняла закон, согласно которому подобные некоммерческие организации, будут получать господдержку из бюджета и финансовые льготы. Например, ориентированные на кибербезопасность НКО смогут получать финансирование своей деятельности на сумму до 1 млн руб. в течение одного года.