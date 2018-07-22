​В ближайшие 10 лет может появиться вакцина от ВИЧ

Эксперт Объединенной программы ООН по СПИДу профессор Эдуард Карамов в интервью РИА Новости сообщил, что в недалеком будущем в мире появится вакцина от ВИЧ.

«Сейчас проводится большое число клинических испытаний. В разработке находятся несколько интересных кандидатных вакцин. Много говорят о мозаичной вакцине. На самом деле есть несколько кандидатных вакцин, которые показывают хорошие результаты уже в развернутых клинических испытаниях, поэтому я думаю, что это перспектива не далекого будущего, а ближайших 10-12 лет», ­- отметил ученый.

В качестве основных проблем, мешающих разработке вакцины, Карамов назвал три: высокую изменчивость вируса, отсутствие перекрестной защиты (вакцинация против одного штамма не защищает от других) и отсутствие подходящих животных, на которых можно испытывать препарат. Поэтому каждый новый вид вакцины приходится тестировать на добровольцах.