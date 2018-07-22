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​В РПЦ больше не хотят уголовных наказаний за репосты

Председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион высказал поддержку внесенного в Госдуму законопроекта, отменяющего уголовную ответственность за сомнительные публикации в соцсетях.

«Конечно, уголовное указание просто за репост — это чрезмерная мера и, я думаю, что решение Госдумы в данном случае правильное. Тем более что очень часто репостами занимаются лица несовершеннолетние, молодые, которые делают это, не подумав о последствиях своих действий», — сказал представитель РПЦ в эфире телеканала «Россия 24»

Напоминаем, что законопроект об исключении из Уголовного кодекса ответственности за распространение в интернете высказываний, пропагандирующих ненависть либо вражду, а также унижающие человеческое достоинство внесли в Госдуму в конце июня.


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Сегодня в 12:01, просмотров: 176, комментариев: 0


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