​В РПЦ больше не хотят уголовных наказаний за репосты

Председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион высказал поддержку внесенного в Госдуму законопроекта, отменяющего уголовную ответственность за сомнительные публикации в соцсетях.

«Конечно, уголовное указание просто за репост — это чрезмерная мера и, я думаю, что решение Госдумы в данном случае правильное. Тем более что очень часто репостами занимаются лица несовершеннолетние, молодые, которые делают это, не подумав о последствиях своих действий», — сказал представитель РПЦ в эфире телеканала «Россия 24»

Напоминаем, что законопроект об исключении из Уголовного кодекса ответственности за распространение в интернете высказываний, пропагандирующих ненависть либо вражду, а также унижающие человеческое достоинство внесли в Госдуму в конце июня.