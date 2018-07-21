Минтруд опубликовал график выходных на 2019 год

Минтруд РФ опубликовал на своем сайте график выходных на следующий год.

В итоге россияне будут отдыхать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года; с 23 по 24 февраля; с 8 по 10 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая; 12 июня и с 2 по 4 ноября.