Минтруд опубликовал график выходных на 2019 год

Минтруд РФ опубликовал на своем сайте график выходных на следующий год.
В итоге россияне будут отдыхать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года; с 23 по 24 февраля; с 8 по 10 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая; 12 июня и с 2 по 4 ноября.
Минтруд РФ опубликовал на своем сайте график выходных на следующий год.
В итоге россияне будут отдыхать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года; с 23 по 24 февраля; с 8 по 10 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая; 12 июня и с 2 по 4 ноября.
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться
Проект «Бизнес-интерес». Владелец мастерской «И бегут ко мне деревья» Владислав Литвиченко // ONLINE 24 июля в 14:00