Завтра сургутские волонтеры заберут из службы отлова 110 собак. Чем можно помочь?

Завтра сургутские волонтеры заберут из службы отлова (ИП Давлетов) 110 собак. Их разместят в имеющихся вольерах и домашних передержках, а часть увезут с собой зоозащитники из Омска.

Активисты просят помощи у сургутян. Горожане могут помогать в приюте (уборка территории, кормление и т.д.), строительстве новых вольеров и прочее. Также активистам требуется поддержка ветеринаров и кинологов. Не откажутся зоозащитники и от мисок, поводков, ветпрепаратов и прочих собачьих принадлежностей.

Вопросы можно задать в группе Помощь собакам усыпалки в Сургуте или по телефону 89227605561 волонтер Нелли.