Владимир Путин впервые высказал свое мнение о повышении пенсионного возраста. Его слова приводит ТАСС: «Вопрос чувствительный для большого количества наших граждан, он не вчера возник, он так или иначе, с разной интенсивностью, обсуждается на протяжении многих лет, разные варианты предлагались… И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста».

Также глава страны отметил, что в правительстве крайне мало людей, которым нравится идея повышения пенсионного возраста, «если такие вообще есть». Но если оставить ситуацию без изменений, «пенсионная система лопнет».