​200 урн установят в Сургуте до конца сентября

Глава города Вадим Шувалов в своей официальной группе в соцсети сообщил, что до конца сентября в Сургуте будет установлено 200 урн для мусора. «В основном долгожданные мусорки появятся в самых оживленных местах города. На эти цели из городского бюджета выделено 1,6 миллиона рублей», — пишет градоначальник.

Также Шувалов отметил, что надеется, что таким образом поток жалоб с фотографиями переполненных урн на портал Твой Сургут уменьшится.