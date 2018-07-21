​В Ханты-Мансийск приехала княгиня Мария Романова

Еще в апреле этого года стало известно, что в Югру приедет княгиня Мария Романова.

Вчера она приехала в Ханты-Мансийск, и пробудет в округе несколько дней. Цель ее визита — участие в открытии выставки, посвященной памяти Николая II.

Мероприятие пройдет в «Музее Природы и человека» в Ханты-Мансийске. Главным экспонатом выставки стала редкая книга авторства князя Ухтомского «Путешествия Государя Императора Николая II на Восток в 1890–1891 гг.», изданная в 1897 году.