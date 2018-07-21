​В Ханты-Мансийск приехала княгиня Мария Романова

Еще в апреле этого года стало известно, что в Югру приедет княгиня Мария Романова.
Вчера она приехала в Ханты-Мансийск, и пробудет в округе несколько дней. Цель ее визита — участие в открытии выставки, посвященной памяти Николая II.
Мероприятие пройдет в «Музее Природы и человека» в Ханты-Мансийске. Главным экспонатом выставки стала редкая книга авторства князя Ухтомского «Путешествия Государя Императора Николая II на Восток в 1890–1891 гг.», изданная в 1897 году.
Проект «Бизнес-интерес». Владелец мастерской «И бегут ко мне деревья» Владислав Литвиченко // ONLINE 24 июля в 14:00