​Полиция Сургутского района против новых знаков «Люди со смартфонами»

Дорожные знаки «Люди со смартфонами», набравшие большую популярность в 2015 году в Европе, 18 июля были установлены на четырех лянторских пешеходных переходах.

Таблички, предназначенные для повышения бдительности водителей, уже привлекли к себе внимание не только их, но и полицейских.

«Знаки «Люди со смартфоном» не являются официальными. ОГИБДД по Сургутскому району считает их установку нецелесообразной, так как по статистике наезды на пешеходов со смартфонами в Лянторе, да и в Сургутском районе в целом, зарегистрированы не были. — Говорит государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району капитан полиции Роман Голубенцов. — Считаю, что такие знаки будут только отвлекать внимание водителей при проезде пешеходного перехода».

Кстати, в 1980-е годы, во время сухого закона, в Краснодарском крае был официально принят предупреждающий дорожный знак «Осторожно, пьяный велосипедист!»