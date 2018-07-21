Сургут готовится к выборам губернатора Тюменской области

В единый день голосования 9 сентября в Сургуте будет открыто 123 избирательных участков. Те же, кто не сможет прийти на участки в день выборов получат возможность проголосовать досрочно, начиная с 29 августа, рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Сургута Светлана Гаранина на встрече с журналистами.

«Последний раз досрочное голосование в городе было на выборах губернатора 2014 года и сейчас эта практика возвращается. Кроме того, на 31 участке будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), а на остальных 92 мы применим бюллетени с QR-кодом, которые мы впервые опробовали на президентских выборах. Это позволит быстро обработать все голоса и подготовить протоколы», – объяснила Светлана Гаранина.

Помимо избрания губернатора, 9 сентября в Сургуте пройдут и довыборы по двум одномандатным округам: четвертому и 22-у. На данный момент уже 11 человек заявили о своем участии в выборах по этим избирательным округам. В самом ТИКе надеются, что явка будет выше традиционно низких для Сургута показателей.

«Конечно, в начале сентября сезон отпусков и выездов на природу еще не закончится, но мы надеемся на явку хотя бы в 40 процентов. Не хотелось бы снова увидеть результат 2014 году, на участки пришли только 23 процента избирателей», – подытожила Светлана Гаранина.