​Роскачество определило лучший шашлык из свинины

Роскачество в течение нескольких месяцев проводило исследование качества свиного шашлыка. 24 торговые марки страны буквально попали под микроскопы специалистов, оценивающих мясо по 57 показателям. Цена на момент покупки составила от 199 до 699 рублей за килограмм.

По итогам исследований 4 бренда могут претендовать на российский Знак качества: «ЖАР МЯСО», «Мираторг», «Ремит» и «Останкино». Представители ведомства отмечают, что испытуемый продукт данных торговых марок не только отмевечает требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества.

«Вообще, в целом для изготовления полуфабрикатов использовались неплохие части туши. Куски мясные, с минимумом жира и соединительной ткани. Категория мяса в большинстве случаев превосходила указанную в маркировке. Фактически для шашлыка 21 торговой марки использовалось мясо категории А. В ведерке было много самого мяса, а не овощей или маринада», — сообщается в результатах исследований.

Лучшим шашлыком Роскачество признало «ЖАР МЯСО», «Мираторг», «Останкино» с результатами 5 баллов; Globus — 4,95 балла; «Агрокомплекс» и «Ремит», заработавшие по 4,92 балла.

Кстати, шашлык Globus –самый дешевый шашлык, участвовавший в исследованиях (199 рублей за килограмм). В то время, как самая дорогостоящая торговая марка – «ФРЭШ» (699 рублей за килограмм) – находится в середине рейтинга, с результатом 3,64 балла. Это обусловлено следовым количеством антибиотиков в мясе. «И вновь качество (и безопасность) товара не зависит от цены», — поясняет ведомство.

Подробную информацию о каждом испытуемом бренде можно узнать на сайте Роскачества.