Жителям города запретили купаться в сургутских водоемах

Жителям Суругта запретили купаться в местных водоемах, соответствующее постановление было подписано главой города Вадимом Шуваловым. Запрет введен в связи с несоответствием водоемов санитарно-эпидемиологическим требованиям. Купание в них представляет опасность для здоровья. К запрещенным для купания местам относятся реки, ручьи, каналы, озера, пруды, обводненные карьеры и водохранилища.

Однако, согласно документу сургутяне могут отдохнуть у воды, например на берегу Саймы в районе парка «За Саймой» и у Черной реки по улице Аэрофлотской в районе некоммерческого садового товарищества «Рассвет-60».