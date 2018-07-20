В Тюмени взорвался автомобиль

Сегодня утром в Тюмени, пострадав в ДТП, взорвалась машина. По словам очевидцев, на месте происшествия даже поднялась взрывная волна.

Авария произошла на улице Щербакова, 118/1. Там столкнулись три автомобиля, один из них, "Лада", вспыхнул и загорелся.

Выехавшие на место две пожарные машины и шесть сотрудников МЧС потушили огонь, отключили аккумуляторы и слили горючее из всех автомобилей.

В результате происшествия пострадал один человек.