У югорчан появилась возможность узнать свой уровень гомоцистеина

В Центре профессиональной патологии жители автономного округа могут узнать свой уровень гомоцистеина.

Сердечно-сосудистые заболевания в России занимают ведущее место в структуре смертности. Атеросклероз, тромбоз, инсульт, инфаркт миокарда возникают вследствие высокого уровня «плохого» холестерина в крови человека. Специалисты утверждают, что процесс разрушения сосудов начинается с повышения уровня гомоцистеина, который повреждает стенки сосудов, в результате чего может образовываться «холестериновая бляшка». Также он усиливает тромбообразование и приводит к увеличению риска атеросклеротического поражения сосудов.

«Основной группой риска являются люди с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, мужчины старше 45 лет, женщины в период менопаузы и беременные женщины. В частности, у последних повышенный уровень гомоцистеина может привести к тяжелым осложнениям во время вынашивания, вплоть до гибели плода. Внешне прямые симптомы не заметны, но они проявляются в развитии более серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы. При выявлений повышенных значений гомоцистеина в крови рекомендуется дополнительно исследовать концентрацию креатитнина, ТТГ, фолиевой кислоты, витамина В12 для выработки дальнейших лечебных и профилактических мероприятий», - отметил главный врач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов.

Справка: Гомоцистеин – это аминокислота, которая образуется в результате обменных процессов из метионина, который поступает в организм с пищей, богатой белками животного происхождения (яйца, мясо, молочные продукты). На сегодняшний день 30% населения России имеет уровень гомоцистеина на 50% выше нормы.